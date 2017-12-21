成立6年估值逾50億美元 Magic Leap首款AR眼鏡終於亮相

在剛剛上線的新版網站上，「混合現實（Mixed Reality）」開發企業 Magic Leap 終於公布了一副智慧眼鏡 Magic Leap One，這也是 Magic Leap 成立以來終端產品的首次亮相，該產品將於 2018 年開始出貨。

從其官網公布的圖片來看，這款產品包含三個部分，一副 AR 眼鏡，一個控制器和一顆電池。

該產品的售價目前仍未公布，但《金融時報》曾透露，Magic Leap 希望在 2017 年底前推出一款售價高達 1000 美元的產品。

公開資料顯示，Magic Leap 是由機器人專家 Rony Abovitz 於 2011 年創立的，旨在打造一副眼鏡，有朝一日可以取代智慧型手機和 PC。該眼鏡將利用高階電腦和攝影機，來將圖像整合到真實世界中。

為此，Magic Leap 不僅開發了硬體和軟體，還開發了全新的光學原件和處理器，以及在耳機上運行的應用程式。

Magic Leap 可謂是最神秘的創業公司之一。因為它迄今為止沒有發表任何產品，也很少透露技術資訊。僅憑著在影音網站上發布了幾段產品效果影音，就獲得了近 20 億美元融資，其中不乏 Google、摩根大通、阿里巴巴、淡馬錫等知名企業和機構。

該公司的估值目前仍無法確認。但根據 10 月 11 日公司提交給美國德拉瓦州的文件顯示，其授權售出超過 3700 萬股股票，每股 27 美元。CB Insights 稱其估值將超過 50 億美元，堪稱全球估值最高的擴增實境公司。

Magic Leap One 六大技術特徵：

在 Magic Leap 官網，公司也從六個方面對這款產品的技術特點進行了說明：

數位光場

Magic Leap One 的數位光場技術能發射出不同景深的光線，並與自然光無縫結合，生成與現實物體共存的仿真數位影像，從而解決觀看虛擬影像時產生的眩暈感。

視覺感知

Magic Leap One 上強大的傳感套件可檢測物體表面、平面和物體，從而對物理環境進行 3D 重建。系統能看到你所看到的一切，使虛擬物體不僅僅與真實環境融合，還能與之互動。

持久顯示

Magic Leap 的視覺感知及室內繪圖技術能夠複製你所在的物理環境，探測並定位牆壁的準確位置，各種平面，以及其他類型的物理目標。虛擬的光場物體與物理世界的物體毫無二致，你可以把它們擺放在任何地方。

音場音效

音場音效會模擬真實世界的聲音，包括聲音的距離和強度。這讓你能準確知道聲音從哪兒來。

高性能晶片

集成處理器可處理高保真、遊戲級別的圖形圖像，其性能可達到一台筆記型電腦的性能。不管是編輯 3D 模型，還是體驗第一人稱射擊遊戲，Magic Leap One 光場顯示可呈現複雜的細節畫面。

次世代介面

我們生活在一個 3D，而非平面的世界。我們的交互介面包括多種輸入模式，如語音、手勢、頭部姿勢和眼球追蹤。這些輸入方式將打破那些常用互動方式，提供更自然、更直觀的方式來與技術進行互動。

綜合以上六大特點，Magic Leap One 將從光線、聲音、圖像性能等方面，把 AR 所視內容和真實世界的物體差距縮到最小，最大程度還原場景，以此來提升用戶體驗。

如今，「擴增實境」技術已備受追捧。除了 Magic Leap 以外，蘋果、微軟、Google 和 Facebook 等科技巨頭都在研究這一技術。就連蘋果 CEO Tim Cook 也曾表示，由於基礎技術的「巨大挑戰」，AR 在短期內可能會比眼鏡更普及。

被外界寄予厚望的 Magic Leap 能否在未來的巨頭混戰中殺出重圍，只能交給時間來檢驗。

『新聞來源／華爾街見聞』