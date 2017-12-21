〈川普稅改過〉稅改過關好開心！富國銀行給20萬名員工每人1千美元獎金

摘要：美國各行各業慶祝稅改通過，銀行業站到「散財」第一線，富國銀行和五三銀行皆發給員工 1000 美元獎金，並提升最低時薪。其它各行業巨頭也要發獎金、搞慈善，還增加基礎設施投資。

美國國會投票通過了稅改議案，正式提交川普總統簽署通過。稅改落地，美國的企業稅率從 35% 降低到 21%，眾多美國大公司開始給員工發獎金、漲工資，喜迎稅改。

銀行將成為美國稅改的受益行業，一些美國大銀行隨即宣布，提升雇員最低工資，並發放額外獎金。

巴菲特最喜歡的富國銀行宣布，將向 20 萬名雇員分別發放 1000 美元獎金，並將最低工資提升至每小時 15 美元，較之前的 13.5 美元，增加了 11%，並於明年向社區和非營利組織捐款 4 億美元，自 2019 年開始，將其稅後凈利潤的 2% 用於慈善事業。

據高盛預計，在美國中小銀行中，富國銀行將成為此次減稅的最大受益者，2018 的每股純益（EPS）將增加 18%。

美國五三銀行（Fifth Third Bancorp）在稅改簽署後表示，將在年底對 13500 位雇員每人發放 1000 美元的一次性額外獎金，並提升最低工資至每小時 15 美元。該銀行 CEO Greg Carmichael 表示，稅改讓銀行獲得「意外之財」，希望順勢分發出去，這對雇員和銀行都有好處。

給員工加薪發錢的遠不止銀行業。美國電信公司（AT&T）也因為減稅，宣布給 20 萬員工各發 1000 美元紅包，並增加資本投資 10 億美元。

飛機製造商波音公司也宣布，將增加 3 億美元的資本投資，其中 1 億用於慈善捐款，1 億用於員工培訓、技術更新和市場拓展，1 億用於工作基礎設施和環境的提升。波音公司 CEO Dennis Muilenburg 表示，稅改有利於公司創新、設施更新和員工技能提升，可以支持長期成長。

Comcast NBC Universal（CNBC）也計劃向 10 萬名員工分別發放 1000 美元的紅包，還承諾在未來 5 年內投資 500 億美元來投資基礎設施。CEO Brian Roberts 稱，這些投資將增加幾千個就業機會。

投資基礎設施本來就是競選期間川普的政策之一，減稅之後，美國大企業紛紛加工資、散財，也有「討好」川普增加就業的意圖。

『新聞來源／華爾街見聞』