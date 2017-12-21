渾水栽了？這隻中概股遭狙擊大跌後強勢大漲

摘要：渾水稱，那斯達克上市的聖盈信金服集團是「騙子」，沒有一項業務是真實的，公司一文不值。報告發布後，聖盈信一度大跌逾 16%，但很快出現強勢反彈，一度大漲 13%。

被渾水盯上的「獵物」，在遭狙擊當天表現通常都很不樂觀，但昨天卻出現了一個例外。

渾水創始人 Carson Block 美國當地時間周三早上表示，那斯達克上市的聖盈信金服集團（CIFS）是「騙子」，本身一文不值，因此做空這隻中概股。

聖盈信官網介紹顯示，其成立於 2014 年 9 月，利用人工智慧技術為各類企業提供一站式金融服務。今年 8 月 8 日，聖盈信在那斯達克掛牌交易，IPO 價格為每股 10 美元，發行普通股大約 200 萬股。隨後其股價接連上揚，11 月 28 日最高曾升至 66.1 美元。

聖盈信稱其收入來源是貸款，但渾水報告稱，聖盈信幾乎沒有一項業務是真實的，唯一一個從該公司獲得貸款的人，就是其董事長及首席執行官林建欣。「CIFS 所披露的借款人中，每一個似乎都是虛假的。」

報告還提到，根據聖盈信在中國國內公布的財務數據分析，其 2016 年營收至少虛增了五倍，其多項業務存在數據造假。報告寫到：

CIFS 披露了與兩個關聯方的交易，即便是這些貸款以及與之相關的收入，似乎都是假的。

CIFS 近期宣布的對一家「大數據」公司的收購似乎也是謊言，這來自虛假的交易對手，因此是對空殼的虛假收購，而不是真正收購了一家有潛力的公司。

在渾水報告發布後，聖盈信一度大跌逾 16%，但是很快出現強勢反彈，一度大漲 13%。截至收盤，聖盈信漲幅縮小至 9.26%，報 41.87 美元。

去年底到今年上半年，渾水曾頻繁現身港股。去年 12 月，Block 狙擊輝山乳業，稱這家公司涉嫌誇大利潤和資本開支，並隱瞞關聯交易，股票理應一文不值。然而，在做空報告公布之後，輝山乳業股價在整整三個月內並沒有大跌，而在 3 月傳出資金短缺消息後單日暴跌 85%。

今年 6 月 7 日，Block 公布開始做空敏華控股，導致敏華控股股價當日直線暴跌，從漲 8% 跳水至跌 12%，盤中振幅高達 20%。渾水宣布做空半小時後，敏華控股停牌。不過到了 6 月 9 日，敏華控股復牌後大漲逾 26%，最終漲幅收窄至 8.6%。

『新聞來源／華爾街見聞』