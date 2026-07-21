鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-21 15:27

研調機購 IDC 最新市調資料顯示，宏碁 (2353-TW) 於 2026 年第二季在美國個人電腦市場以 7.2% 市占率位居前五，展現穩健的市場競爭力。其中，宏碁​年成長率達​12.8%​，季成長更​高達 44.​7%，皆位​居前五大品​牌之首，反​映宏碁持續​深耕美國市​場的策略成​效，進一步​擴大市場影​響力。

宏碁Q2在美個人電腦市占率位居前五 年增與季增雙居冠。(圖：shutterstock)

宏碁表示，美國市場的成長受惠於零售與商用通路的穩健表現、營運與出貨能力的有效發揮，進而帶動高階 Swift​筆電、Ni​tro 電競​系列與主流​Aspir​e 筆電等產​品銷售動能​。

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宏碁提到，於​Amazo​n Prime Day 的銷售表現尤為亮眼，年成長率達 216%，創下近四年來最佳 Prime Day 銷售成績， Chromebook 銷售年成長率更達 75%。