宏碁Q2在美個人電腦市占率位居前五 年增與季增雙居冠
鉅亨網記者吳承諦 台北
研調機購 IDC 最新市調資料顯示，宏碁 (2353-TW) 於 2026 年第二季在美國個人電腦市場以 7.2% 市占率位居前五，展現穩健的市場競爭力。其中，宏碁年成長率達12.8%，季成長更高達 44.7%，皆位居前五大品牌之首，反映宏碁持續深耕美國市場的策略成效，進一步擴大市場影響力。
宏碁表示，美國市場的成長受惠於零售與商用通路的穩健表現、營運與出貨能力的有效發揮，進而帶動高階 Swift筆電、Nitro 電競系列與主流Aspire 筆電等產品銷售動能。
宏碁提到，於Amazon Prime Day 的銷售表現尤為亮眼，年成長率達 216%，創下近四年來最佳 Prime Day 銷售成績， Chromebook 銷售年成長率更達 75%。
宏碁透過多元化產品組合滿足消費者、商務及教育等不同市場需求，並積極擴展 AI PC 產品布局，呼應市場對高效能、AI 應用與彈性使用情境的需求，進而強化於美國市場的競爭優勢。
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