鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-10 18:42

PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (10) 日公布 6 月營收為 278.2 億元，月增 6.3%，受惠於 AI 應用持續擴大、多元應用成長，第二季營收為 852.9 億元，年增 28.2%，創 13 年來同期新高。

宏碁 6 月營收 278.18 億元，月增 6.3%、年減 3%；第二季營收 852.9 億元，季增 17.8%、年增 28.2%；累計上半年營收 1,577.27 億元，年增 23.3%。

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宏碁表示，本季營運亮點分別包括，個人電腦營收第二季年增 22.0%、累計上半年年增 18.9%，主要受惠於 AI 應用，桌上型電腦營收第二季年增 57.3%、累計上半年年增 38.0%；電競及遊戲業務營收第二季年增 5.6%、累計上半年年增 14.9%；商用產品營收第二季年增 47.3%、累計上半年年增 41.2%；平板電腦營收第二季年增 53.9%、累計上半年年增 35.4%。

宏碁指出，建立多重事業引擎的策略持續發酵，旗下公開發行子公司皆已發布 6 月營收，受惠 AI 應用落地，成為市場成​長關鍵推力​，營收表現​展現韌性。