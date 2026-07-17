鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-17 18:48

伺服器導軌廠川湖 (2059-TW) 受惠於北美雲端大客戶近期大幅追加次世代平台訂單約 1.3 萬櫃，出貨排程一路延伸至 2027 年，帶動整體營運動能極度強勁。隨著多款 AI 新平台放量與自研晶片需求飆升，法人看好川湖在整體伺服器導軌市場擁有高達 90% 的市佔率，可望一路看旺至 2027 年。

法人指出，此次追加的萬櫃訂單預計將在 2026 年第 3 季至 2027 年第 1 季之間陸續出貨，加上美系客戶自研晶片拉貨動能遠超預期，帶動川湖 6 月營收衝上 44.4 億元，單季營收更季增 98.5% 達 108.2 億元。

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在強勁的主流平台出貨帶動下，川湖高毛利的伺服器業務營收比重在 2026 年第 1 季已攀升至 93%，成為推升公司營運爆發的主要動能。

展望後續，法人表示，除既有的主流伺服器導軌外，川湖亦將全面受惠於新一代晶片、交換器、電力機架以及新型雲端系統等多樣化新平台趨勢，且次世代單一機櫃導軌產值比前代平台大增 20% 至 35%。

為配合雲端大廠的強烈拉貨需求，川湖美國德州新廠預計於 2026 年中量產，台灣二廠也規劃在 2027 年中投入營運，北美與台灣兩大新產能陸續開出，將更增添營運上修的想像空間。