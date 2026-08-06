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營收速報 - 大國鋼(8415)7月營收26.66億元年增率高達36.76％

鉅亨網新聞中心

大國鋼(8415-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣26.66億元，年增率36.76%，月增率1.3%。

今年1-7月累計營收為167.40億元，累計年增率21.39%。

最新價為37.85元，近5日股價下跌-3.13%，相關鋼鐵股價指數下跌-0.17%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-623 張
  • 外資買賣超：-93 張
  • 投信買賣超：-473 張
  • 自營商買賣超：-57 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 26.66億 37% 1%
26/6 26.32億 37% 13%
26/5 23.32億 21% -6%
26/4 24.93億 19% 4%
26/3 23.94億 14% 14%
26/2 20.97億 12% -1%

大國鋼(8415-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為扣件買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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