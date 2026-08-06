營收速報 - 大國鋼(8415)7月營收26.66億元年增率高達36.76％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為167.40億元，累計年增率21.39%。
最新價為37.85元，近5日股價下跌-3.13%，相關鋼鐵股價指數下跌-0.17%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-623 張
- 外資買賣超：-93 張
- 投信買賣超：-473 張
- 自營商買賣超：-57 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|26.66億
|37%
|1%
|26/6
|26.32億
|37%
|13%
|26/5
|23.32億
|21%
|-6%
|26/4
|24.93億
|19%
|4%
|26/3
|23.94億
|14%
|14%
|26/2
|20.97億
|12%
|-1%
大國鋼(8415-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為扣件買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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