營收速報 - 大銀微系統(4576)7月營收3.67億元年增率高達60.14％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為22.43億元，累計年增率49.67%。
最新價為218.5元，近5日股價上漲23.86%，相關電機機械上漲13.43%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1144 張
- 外資買賣超：+1012 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+132 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|3.67億
|60%
|7%
|26/6
|3.44億
|63%
|3%
|26/5
|3.35億
|48%
|-2%
|26/4
|3.42億
|40%
|6%
|26/3
|3.21億
|50%
|26%
|26/2
|2.55億
|22%
|-8%
大銀微系統(4576-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為精密運動及控制元件之研究開發製造及銷售。微米與奈米級定位系統之研究開發製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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