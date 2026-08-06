鉅亨速報

營收速報 - 大銀微系統(4576)7月營收3.67億元年增率高達60.14％

鉅亨網新聞中心

大銀微系統(4576-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣3.67億元，年增率60.14%，月增率6.64%。

今年1-7月累計營收為22.43億元，累計年增率49.67%。

最新價為218.5元，近5日股價上漲23.86%，相關電機機械上漲13.43%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1144 張
  • 外資買賣超：+1012 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+132 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 3.67億 60% 7%
26/6 3.44億 63% 3%
26/5 3.35億 48% -2%
26/4 3.42億 40% 6%
26/3 3.21億 50% 26%
26/2 2.55億 22% -8%

大銀微系統(4576-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為精密運動及控制元件之研究開發製造及銷售。微米與奈米級定位系統之研究開發製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報7月營收大銀微系統

相關行情

台股首頁我要存股
大銀微系統218-0.23%
美元/台幣32.288+0.08%

鉅亨贏指標

了解更多

#避雷針

中弱短強
大銀微

76.67%

勝率

#動能均線獲利股

中弱短強
大銀微

76.67%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty