營收速報 - 中菲行(5609)7月營收32.69億元年增率高達37.78％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為198.52億元，累計年增率18.29%。
最新價為78.9元，近5日股價下跌-0.13%，相關航運運輸股價指數上漲1.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-40 張
- 外資買賣超：-5 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-35 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|32.69億
|38%
|-5%
|26/6
|34.52億
|35%
|7%
|26/5
|32.40億
|39%
|14%
|26/4
|28.40億
|12%
|8%
|26/3
|26.41億
|3%
|28%
|26/2
|20.57億
|-4%
|-13%
中菲行(5609-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為航空貨運承攬及海運承攬運送業務之經營、進出口貨物之報關業務。倉儲業務之經營、理貨包裝業務之經營。前項有關業務之經營及投資。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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