鉅亨速報

營收速報 - 中菲行(5609)7月營收32.69億元年增率高達37.78％

鉅亨網新聞中心

中菲行(5609-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣32.69億元，年增率37.78%，月增率-5.28%。

今年1-7月累計營收為198.52億元，累計年增率18.29%。

最新價為78.9元，近5日股價下跌-0.13%，相關航運運輸股價指數上漲1.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-40 張
  • 外資買賣超：-5 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-35 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 32.69億 38% -5%
26/6 34.52億 35% 7%
26/5 32.40億 39% 14%
26/4 28.40億 12% 8%
26/3 26.41億 3% 28%
26/2 20.57億 -4% -13%

中菲行(5609-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為航空貨運承攬及海運承攬運送業務之經營、進出口貨物之報關業務。倉儲業務之經營、理貨包裝業務之經營。前項有關業務之經營及投資。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報7月營收中菲行

相關行情

台股首頁我要存股
中菲行78.9+1.02%
美元/台幣32.265-0.16%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty