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營收速報 - 凌華(6166)7月營收14.27億元年增率高達38.15％

鉅亨網新聞中心

凌華(6166-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣14.27億元，年增率38.15%，月增率-5.42%。

今年1-7月累計營收為93.30億元，累計年增率40.63%。

最新價為145元，近5日股價下跌0%，相關電腦週邊上漲13.83%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1405 張
  • 外資買賣超：-1626 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+221 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 14.27億 38% -5%
26/6 15.08億 26% 5%
26/5 14.40億 79% -5%
26/4 15.11億 63% 6%
26/3 14.30億 29% 47%
26/2 9.72億 16% -7%

凌華(6166-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為嵌入式電腦及電腦週邊產品。量測及自動化產品。邊緣運算解決方案。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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