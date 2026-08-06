營收速報 - 凌華(6166)7月營收14.27億元年增率高達38.15％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為93.30億元，累計年增率40.63%。
最新價為145元，近5日股價下跌0%，相關電腦週邊上漲13.83%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1405 張
- 外資買賣超：-1626 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+221 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|14.27億
|38%
|-5%
|26/6
|15.08億
|26%
|5%
|26/5
|14.40億
|79%
|-5%
|26/4
|15.11億
|63%
|6%
|26/3
|14.30億
|29%
|47%
|26/2
|9.72億
|16%
|-7%
凌華(6166-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為嵌入式電腦及電腦週邊產品。量測及自動化產品。邊緣運算解決方案。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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