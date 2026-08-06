營收速報 - 臺慶科(3357)7月營收8.76億元年增率高達63.31％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為47.89億元，累計年增率29.22%。
最新價為210元，近5日股價上漲13.51%，相關電子零組件類指數上漲22.25%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-448 張
- 外資買賣超：-475 張
- 投信買賣超：-172 張
- 自營商買賣超：+199 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|8.76億
|63%
|15%
|26/6
|7.65億
|57%
|8%
|26/5
|7.09億
|38%
|1%
|26/4
|7.04億
|15%
|7%
|26/3
|6.56億
|12%
|37%
|26/2
|4.78億
|-3%
|-20%
臺慶科(3357-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為線圈。晶片。網路變壓器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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