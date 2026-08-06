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營收速報 - 臺慶科(3357)7月營收8.76億元年增率高達63.31％

鉅亨網新聞中心

臺慶科(3357-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣8.76億元，年增率63.31%，月增率14.57%。

今年1-7月累計營收為47.89億元，累計年增率29.22%。

最新價為210元，近5日股價上漲13.51%，相關電子零組件類指數上漲22.25%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-448 張
  • 外資買賣超：-475 張
  • 投信買賣超：-172 張
  • 自營商買賣超：+199 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 8.76億 63% 15%
26/6 7.65億 57% 8%
26/5 7.09億 38% 1%
26/4 7.04億 15% 7%
26/3 6.56億 12% 37%
26/2 4.78億 -3% -20%

臺慶科(3357-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為線圈。晶片。網路變壓器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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