營收速報 - 中磊(5388)7月營收79.80億元年增率高達51.3％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為452.40億元，累計年增率56.85%。
最新價為91.8元，近5日股價上漲11.84%，相關通信網路上漲8.55%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7238 張
- 外資買賣超：+7070 張
- 投信買賣超：-6 張
- 自營商買賣超：+174 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|79.80億
|51%
|10%
|26/6
|72.71億
|71%
|12%
|26/5
|64.82億
|70%
|-6%
|26/4
|68.61億
|66%
|-1%
|26/3
|69.38億
|87%
|53%
|26/2
|45.27億
|21%
|-13%
中磊(5388-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為有線網路產品。無線網路產品。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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