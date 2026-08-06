鉅亨速報

營收速報 - 中磊(5388)7月營收79.80億元年增率高達51.3％

鉅亨網新聞中心

中磊(5388-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣79.80億元，年增率51.3%，月增率9.75%。

今年1-7月累計營收為452.40億元，累計年增率56.85%。

最新價為91.8元，近5日股價上漲11.84%，相關通信網路上漲8.55%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+7238 張
  • 外資買賣超：+7070 張
  • 投信買賣超：-6 張
  • 自營商買賣超：+174 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 79.80億 51% 10%
26/6 72.71億 71% 12%
26/5 64.82億 70% -6%
26/4 68.61億 66% -1%
26/3 69.38億 87% 53%
26/2 45.27億 21% -13%

中磊(5388-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為有線網路產品。無線網路產品。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報7月營收中磊

相關行情

台股首頁我要存股
中磊91.4-0.44%
美元/台幣32.288+0.08%

鉅亨贏指標

了解更多

#迴光返照

偏強
中磊

76%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty