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營收速報 - 穎崴(6515)7月營收16.00億元年增率高達155.57％

鉅亨網新聞中心

穎崴(6515-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣16.00億元，年增率155.57%，月增率9.6%。

今年1-7月累計營收為81.04億元，累計年增率82.29%。

最新價為6775元，近5日股價上漲27.15%，相關半導體業上漲12.27%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-207 張
  • 外資買賣超：-131 張
  • 投信買賣超：-69 張
  • 自營商買賣超：-7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 16.00億 156% 10%
26/6 14.60億 288% 36%
26/5 10.73億 120% 8%
26/4 9.90億 51% -19%
26/3 12.22億 69% 40%
26/2 8.73億 -4% -2%

穎崴(6515-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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