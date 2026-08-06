營收速報 - 穎崴(6515)7月營收16.00億元年增率高達155.57％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為81.04億元，累計年增率82.29%。
最新價為6775元，近5日股價上漲27.15%，相關半導體業上漲12.27%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-207 張
- 外資買賣超：-131 張
- 投信買賣超：-69 張
- 自營商買賣超：-7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|16.00億
|156%
|10%
|26/6
|14.60億
|288%
|36%
|26/5
|10.73億
|120%
|8%
|26/4
|9.90億
|51%
|-19%
|26/3
|12.22億
|69%
|40%
|26/2
|8.73億
|-4%
|-2%
穎崴(6515-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 凌華(6166)7月營收14.27億元年增率高達38.15％
- 營收速報 - 中磊(5388)7月營收79.80億元年增率高達51.3％
- 營收速報 - 大銀微系統(4576)7月營收3.67億元年增率高達60.14％
- 營收速報 - 臺慶科(3357)7月營收8.76億元年增率高達63.31％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇