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營收速報 - 威潤(6465)7月營收4,508萬元年增率高達119.22％

鉅亨網新聞中心

威潤(6465-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣4,508萬元，年增率119.22%，月增率20.03%。

今年1-7月累計營收為2.01億元，累計年增率85.69%。

最新價為46.9元，近5日股價上漲1.41%，相關通信網路類指數上漲25.87%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-133 張
  • 外資買賣超：-134 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 4,508萬 119% 20%
26/6 3,755萬 42% 82%
26/5 2,067萬 170% -22%
26/4 2,636萬 81% 15%
26/3 2,300萬 82% 19%
26/2 1,925萬 45% -33%

威潤(6465-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為衛星定位監控器之研發、製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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