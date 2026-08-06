營收速報 - 威潤(6465)7月營收4,508萬元年增率高達119.22％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為2.01億元，累計年增率85.69%。
最新價為46.9元，近5日股價上漲1.41%，相關通信網路類指數上漲25.87%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-133 張
- 外資買賣超：-134 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|4,508萬
|119%
|20%
|26/6
|3,755萬
|42%
|82%
|26/5
|2,067萬
|170%
|-22%
|26/4
|2,636萬
|81%
|15%
|26/3
|2,300萬
|82%
|19%
|26/2
|1,925萬
|45%
|-33%
威潤(6465-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為衛星定位監控器之研發、製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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