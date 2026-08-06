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營收速報 - 興勤(2428)7月營收9.79億元年增率高達48.36％

鉅亨網新聞中心

興勤(2428-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣9.79億元，年增率48.36%，月增率0.57%。

今年1-7月累計營收為57.37億元，累計年增率24.42%。

最新價為232元，近5日股價上漲9.33%，相關零組件業上漲20.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-301 張
  • 外資買賣超：-420 張
  • 投信買賣超：+122 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 9.79億 48% 1%
26/6 9.73億 47% 12%
26/5 8.68億 30% 1%
26/4 8.62億 19% 8%
26/3 7.98億 11% 77%
26/2 4.51億 -13% -44%

興勤(2428-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為機械陶瓷.熱敏電阻.變阻體.陶瓷電容器製造加工買賣。精密電子儀器.電子零件之製造加工買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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