營收速報 - 興勤(2428)7月營收9.79億元年增率高達48.36％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為57.37億元，累計年增率24.42%。
最新價為232元，近5日股價上漲9.33%，相關零組件業上漲20.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-301 張
- 外資買賣超：-420 張
- 投信買賣超：+122 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|9.79億
|48%
|1%
|26/6
|9.73億
|47%
|12%
|26/5
|8.68億
|30%
|1%
|26/4
|8.62億
|19%
|8%
|26/3
|7.98億
|11%
|77%
|26/2
|4.51億
|-13%
|-44%
興勤(2428-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為機械陶瓷.熱敏電阻.變阻體.陶瓷電容器製造加工買賣。精密電子儀器.電子零件之製造加工買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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