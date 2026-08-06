營收速報 - 聯詠(3034)7月營收102.96億元年增率高達26.8％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為621.02億元，累計年增率1.15%。
最新價為543元，近5日股價上漲8.91%，相關半導體業上漲12.27%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4930 張
- 外資買賣超：+5673 張
- 投信買賣超：-585 張
- 自營商買賣超：-158 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|102.96億
|27%
|3%
|26/6
|100.23億
|19%
|6%
|26/5
|94.12億
|9%
|2%
|26/4
|92.25億
|1%
|9%
|26/3
|84.69億
|-10%
|20%
|26/2
|70.59億
|-24%
|-7%
聯詠(3034-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究.開發.設計.生產.製造.銷售下列產品:A語音積體電路及系統B通。訊積體電路及系統C內崁式微控制器及系統D數位訊號處理器及系統。E電腦週邊控制積體電路及系統F液晶顯示器驅動積體電路及系統。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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