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營收速報 - 聯詠(3034)7月營收102.96億元年增率高達26.8％

鉅亨網新聞中心

聯詠(3034-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣102.96億元，年增率26.8%，月增率2.73%。

今年1-7月累計營收為621.02億元，累計年增率1.15%。

最新價為543元，近5日股價上漲8.91%，相關半導體業上漲12.27%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4930 張
  • 外資買賣超：+5673 張
  • 投信買賣超：-585 張
  • 自營商買賣超：-158 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 102.96億 27% 3%
26/6 100.23億 19% 6%
26/5 94.12億 9% 2%
26/4 92.25億 1% 9%
26/3 84.69億 -10% 20%
26/2 70.59億 -24% -7%

聯詠(3034-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究.開發.設計.生產.製造.銷售下列產品:A語音積體電路及系統B通。訊積體電路及系統C內崁式微控制器及系統D數位訊號處理器及系統。E電腦週邊控制積體電路及系統F液晶顯示器驅動積體電路及系統。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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