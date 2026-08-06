營收速報 - 華立(3010)7月營收85.40億元年增率高達31.45％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為542.23億元，累計年增率19.64%。
最新價為120.5元，近5日股價上漲7.69%，相關電子通路上漲16.03%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+685 張
- 外資買賣超：+615 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+70 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|85.40億
|31%
|10%
|26/6
|77.81億
|14%
|-3%
|26/5
|80.26億
|28%
|-0%
|26/4
|80.33億
|13%
|5%
|26/3
|76.16億
|24%
|15%
|26/2
|66.29億
|22%
|-13%
華立(3010-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為半導體製程用材料及設備、電子資通訊用材料及設備。平面顯示器材。料及設備、印刷電路板用材料、設備及零組件。太陽能電站 、 光儲。方案及綠電轉供。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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