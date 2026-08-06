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營收速報 - 華立(3010)7月營收85.40億元年增率高達31.45％

鉅亨網新聞中心

華立(3010-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣85.40億元，年增率31.45%，月增率9.75%。

今年1-7月累計營收為542.23億元，累計年增率19.64%。

最新價為120.5元，近5日股價上漲7.69%，相關電子通路上漲16.03%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+685 張
  • 外資買賣超：+615 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+70 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 85.40億 31% 10%
26/6 77.81億 14% -3%
26/5 80.26億 28% -0%
26/4 80.33億 13% 5%
26/3 76.16億 24% 15%
26/2 66.29億 22% -13%

華立(3010-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為半導體製程用材料及設備、電子資通訊用材料及設備。平面顯示器材。料及設備、印刷電路板用材料、設備及零組件。太陽能電站 、 光儲。方案及綠電轉供。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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