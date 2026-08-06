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營收速報 - 穩懋(3105)7月營收18.92億元年增率高達31.18％

鉅亨網新聞中心

穩懋(3105-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣18.92億元，年增率31.18%，月增率7.03%。

今年1-7月累計營收為117.39億元，累計年增率33.42%。

最新價為382元，近5日股價上漲29.21%，相關半導體類指數上漲18.36%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1246 張
  • 外資買賣超：+406 張
  • 投信買賣超：+919 張
  • 自營商買賣超：-79 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 18.92億 31% 7%
26/6 17.68億 30% 1%
26/5 17.55億 40% 1%
26/4 17.34億 49% 5%
26/3 16.49億 34% 12%
26/2 14.74億 26% 0%

穩懋(3105-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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