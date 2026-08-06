營收速報 - 穩懋(3105)7月營收18.92億元年增率高達31.18％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為117.39億元，累計年增率33.42%。
最新價為382元，近5日股價上漲29.21%，相關半導體類指數上漲18.36%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1246 張
- 外資買賣超：+406 張
- 投信買賣超：+919 張
- 自營商買賣超：-79 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|18.92億
|31%
|7%
|26/6
|17.68億
|30%
|1%
|26/5
|17.55億
|40%
|1%
|26/4
|17.34億
|49%
|5%
|26/3
|16.49億
|34%
|12%
|26/2
|14.74億
|26%
|0%
穩懋(3105-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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