營收速報 - 南帝(2108)7月營收10.28億元年增率高達32.74％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為70.74億元，累計年增率24.72%。
最新價為27.7元，近5日股價上漲3.2%，相關橡膠工業上漲1.64%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+547 張
- 外資買賣超：+598 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：-52 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|10.28億
|33%
|-3%
|26/6
|10.56億
|32%
|-3%
|26/5
|10.85億
|16%
|-17%
|26/4
|13.10億
|47%
|33%
|26/3
|9.81億
|24%
|32%
|26/2
|7.45億
|0%
|-14%
南帝(2108-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為乳膠製造買賣。橡膠製造買賣、熱可塑性橡膠製造買賣。鞋中底製造買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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