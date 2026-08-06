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營收速報 - 台橡(2103)7月營收36.42億元年增率高達32.52％

鉅亨網新聞中心

台橡(2103-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣36.42億元，年增率32.52%，月增率-6.94%。

今年1-7月累計營收為258.54億元，累計年增率16.18%。

最新價為22.75元，近5日股價上漲8.47%，相關橡膠工業上漲1.64%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-935 張
  • 外資買賣超：-553 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-382 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 36.42億 33% -7%
26/6 39.13億 40% -4%
26/5 40.61億 33% 4%
26/4 39.07億 19% 2%
26/3 38.32億 4% 37%
26/2 27.99億 -17% -24%

台橡(2103-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為SBR、BR、TPE、TPR橡膠。上述產品之製造及其有關原物料及加工製品之進出口及銷售。生產及銷售汽電共生所產生之蒸汽及工商業用電。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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