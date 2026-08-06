營收速報 - 台橡(2103)7月營收36.42億元年增率高達32.52％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為258.54億元，累計年增率16.18%。
最新價為22.75元，近5日股價上漲8.47%，相關橡膠工業上漲1.64%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-935 張
- 外資買賣超：-553 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-382 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|36.42億
|33%
|-7%
|26/6
|39.13億
|40%
|-4%
|26/5
|40.61億
|33%
|4%
|26/4
|39.07億
|19%
|2%
|26/3
|38.32億
|4%
|37%
|26/2
|27.99億
|-17%
|-24%
台橡(2103-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為SBR、BR、TPE、TPR橡膠。上述產品之製造及其有關原物料及加工製品之進出口及銷售。生產及銷售汽電共生所產生之蒸汽及工商業用電。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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