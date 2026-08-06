營收速報 - 川湖(2059)7月營收64.07億元年增率高達355.52％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為226.87億元，累計年增率136.58%。
最新價為10100元，近5日股價上漲32.54%，相關零組件業上漲20.14%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+58 張
- 外資買賣超：-407 張
- 投信買賣超：+499 張
- 自營商買賣超：-34 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|64.07億
|356%
|44%
|26/6
|44.43億
|221%
|17%
|26/5
|37.91億
|172%
|46%
|26/4
|25.96億
|79%
|35%
|26/3
|19.18億
|39%
|9%
|26/2
|17.57億
|31%
|-1%
川湖(2059-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為研發、設計、製造和銷售伺服器等用導軌及其週邊零組件生產及買賣。鉸鏈(筆記型電腦鉸鏈)及其零組件之製造生產及買賣。滑軌之製造生產及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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