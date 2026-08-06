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營收速報 - 川湖(2059)7月營收64.07億元年增率高達355.52％

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川湖(2059-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣64.07億元，年增率355.52%，月增率44.22%。

今年1-7月累計營收為226.87億元，累計年增率136.58%。

最新價為10100元，近5日股價上漲32.54%，相關零組件業上漲20.14%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+58 張
  • 外資買賣超：-407 張
  • 投信買賣超：+499 張
  • 自營商買賣超：-34 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 64.07億 356% 44%
26/6 44.43億 221% 17%
26/5 37.91億 172% 46%
26/4 25.96億 79% 35%
26/3 19.18億 39% 9%
26/2 17.57億 31% -1%

川湖(2059-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為研發、設計、製造和銷售伺服器等用導軌及其週邊零組件生產及買賣。鉸鏈(筆記型電腦鉸鏈)及其零組件之製造生產及買賣。滑軌之製造生產及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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