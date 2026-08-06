鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估上修至16.84元，預估目標價為550元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對研華(2395-TW)做出2026年EPS預估：中位數由16.65元上修至16.84元，其中最高估值20.75元，最低估值14.1元，預估目標價為550元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|20.75(20.75)
|24.11
|30
|最低值
|14.1(14.1)
|15.74
|17.72
|平均值
|17.32(17.14)
|20.4
|25.01
|中位數
|16.84(16.65)
|20.75
|26.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|108,823,280
|140,191,730
|148,603,230
|最低值
|80,296,480
|78,651,000
|99,789,690
|平均值
|93,998,670
|108,369,730
|133,685,260
|中位數
|91,181,000
|110,845,830
|138,519,210
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|10,592,508
|9,005,037
|10,837,530
|10,757,077
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|70,882,362
|59,786,293
|64,567,697
|68,744,701
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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