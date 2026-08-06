鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至3.45元，預估目標價為195元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對智原(3035-TW)做出2026年EPS預估：中位數由3.72元下修至3.45元，其中最高估值5.41元，最低估值2.32元，預估目標價為195元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.41(8.75)
|8.7
|14.07
|9.09
|最低值
|2.32(2.32)
|4.59
|8.34
|9.09
|平均值
|3.49(3.91)
|6.48
|10.27
|9.09
|中位數
|3.45(3.72)
|6.7
|8.41
|9.09
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|14,006,000
|19,135,250
|25,592,980
|20,408,000
|最低值
|12,216,000
|14,110,000
|17,419,000
|20,408,000
|平均值
|12,802,610
|16,273,680
|20,549,330
|20,408,000
|中位數
|12,540,000
|16,300,000
|18,636,000
|20,408,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|731,331
|1,041,465
|1,589,472
|2,454,597
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|17,992,808
|11,064,852
|11,965,574
|13,065,155
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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