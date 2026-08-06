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鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至3.45元，預估目標價為195元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對智原(3035-TW)做出2026年EPS預估：中位數由3.72元下修至3.45元，其中最高估值5.41元，最低估值2.32元，預估目標價為195元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年2029年
最高值5.41(8.75)8.714.079.09
最低值2.32(2.32)4.598.349.09
平均值3.49(3.91)6.4810.279.09
中位數3.45(3.72)6.78.419.09

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年2029年
最高值14,006,00019,135,25025,592,98020,408,000
最低值12,216,00014,110,00017,419,00020,408,000
平均值12,802,61016,273,68020,549,33020,408,000
中位數12,540,00016,300,00018,636,00020,408,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS731,3311,041,4651,589,4722,454,597
營業收入
(單位：新台幣千元)		17,992,80811,064,85211,965,57413,065,155

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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