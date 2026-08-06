鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-06 15:43

聯邦銀行 (2838-TW) 今 (6) 日舉行 2026 年第二季法說會，公布上半年自結營運成果。受惠於各項核心業務成長，帶動整體營運續創佳績，上半年稅後純益達 35.4 億元，較去年同期增加 34.09%，每股純益(EPS)0.65 元，總資產規模達 1.05 兆元，展現穩健的獲利能力與經營成果。

獲利雙引擎助攻！聯邦銀上半年賺35億元年增34% EPS 0.65元。(鉅亨網資料照)

綜觀主要業務表現，存放款業務持續成長，截至 6 月底，總存款平均餘額逾 8489 億元，年增 3.47%，總放款平均餘額逾 6624 億元，年增 6.61%。此外，受惠於存放款利差增加，利息淨收益年增 18.06%，手續費淨收益因核心財管業務手續費收入增加，年增 37.44%。

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聯邦銀行信用卡業務亦維持良好成長動能，截至 6 月底，信用卡整體營收達 31.78 億元，年增 7.29%。聯邦信用卡有效卡數逾 184 萬卡，有效卡率達 67.10%，顯示卡友消費動能活絡。

資本結構及資產品質方面，截至第二季，聯邦銀行資本適足率為 14.83%，第一類資本比率 13.30%、普通股權益比率 11.11%，資本結構維持穩健；逾放金額 16.59 億元，逾放比率 0.25%，備抵呆帳覆蓋率 510.97%，展現良好的資產品質與風險控管能力。

除營運持續成長外，聯邦銀行亦積極深化創新服務與永續經營理念。今年第二季完成 100% 持股子公司「聯邦證券」正式營運，持續整合集團金融服務資源，提供客戶更完整、多元的金融服務。

聯邦銀行總經理許維文表示，今年上半年在企業金融、消費金融放款、信用卡及財富管理等核心業務同步成長帶動下，整體營運表現穩健，展望下半年，聯邦銀行將持續以客戶需求為導向，提升金融服務效能，並以 ESG 永續發展為核心，朝永續發展之營運目標邁進。