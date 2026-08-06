鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-08-06 11:20

三五族光通訊股聯亞 (3081-TW) 受惠 AI 資料中心需求持續升溫，7 月單月營收首度衝破 5 億元，來到 5.01 億元、月增 19.19％、年增 176.54%，創下單月歷史新高。今 (6) 日開盤後在大單敲進下，迅速亮燈攻上漲停價 2,375 元，大漲 215 元，不僅連拉 5 根漲停板，量增價揚站上所有均線，創 1 個多月以來波段新高。

聯亞將在本 (8) 月 12 日舉行法說會，外界將關注下半年展望及公司未來是否增加資本資出擴展，近期因外電報載，美國川普正研擬草案，限制中國製造的光收發模進口美國，外界預期台廠光通訊股有望獲得轉單效應，加上營收表現亮眼，也讓聯亞持續獲得主力關注。

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聯亞今年累計前 7 個月營收達 26.27 億元、年增達 120.9%，營收已連續 4 個月年增呈倍數增長，5、6 月合計稅後純益達 3.23 億元，更超越今年第 1 季單季獲利。法人預估，若 7 月毛利率與產品組合維持高檔，第 3 季獲利仍具續增空間。