元樟生技 2026-08-06 08:30

興櫃生技公司元樟生物科技（TPEx：6864）今年正式將旗下核心平台技術 SeepPlug™ 精準 孔徑栽培介質，導入中草藥種苗與田間栽培應用領域。台灣科學中藥領導品牌順天堂藥廠總經 理莊武璋已於 7 月 20 日親自參訪元樟生技合作農場，就中藥材在地種植的技術痛點與雙方可 能的技術協作展開交流，為兩家分屬生物材料與漢方製藥領域的公司開啟對話。

中藥材在地化的四道關卡：品系溯源、健康種苗、栽培管理與品質規範

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台灣中藥材長期面臨供應鏈脆弱的結構性問題。產業普遍認知，約有近九成中藥材仰賴海外進 口，一旦地緣情勢緊張或發生疫情，價格劇烈波動與斷貨風險便隨之而來；2003 年 SARS 期 間金銀花價格飆漲十至二十倍，2020-2023 年 Covid-19 期間多項藥材上漲 5~10 倍，並延續 至 2025 年，為中醫藥經營帶來沉重壓力。與此同時，進口藥材在來源透明度、重金屬與農藥 殘留、品系真偽、微生物污染等面向難以完全掌握，成為中藥現代化與國際外銷的隱形門檻。

在地種植被視為解方，但難度遠高於一般作物栽培。誠如順天堂歷經逾十年才成功以仿生栽培 穩定培育出具活性成分的流蘇石斛，藥用植物一旦產地與生長條件改變，可能導致有效成分流 失、藥材失去功效。中藥材在地化真正的挑戰，主要涵蓋四個環節：品系來源是否正確合法且 可追溯、健康種苗能否穩定量產、田間栽培至採收的品質能否一致管理，以及加工或炮製後的 有效成分與品質能否符合國內外相關規範。

SeepPlug™ 的技術對位：從介質升級為品質管理工具

元樟生技 SeepPlug™ 的核心價值，正是將這前三個環節從「經驗依賴」轉化為「工程可控」。 SeepPlug™ 為工程化栽培介質，原料來源可追溯、規格標準化，並可依不同應用需求進行潔 淨化或滅菌處理，有助降低介質端的污染風險，並支持中藥材對來源透明、重金屬、農藥殘留 及微生物等項目的品質管理要求。其 PoroVance™ 孔隙技術與可調控電解質特性，能為不同 藥用作物客製化根區的水氣與養分環境，滿足石斛、薑科等高敏感作物對 pH 與 EC 的精準需 求，協助健康種苗穩定成型。介質的規格化與可拋棄特性，亦同步降低連作障礙與立枯病等土 傳病害風險，讓田間栽培到採收的品質波動大幅收斂。

元樟生技現階段鎖定的中藥材應用標的，包含台灣流蘇石斛、白及與薑科作物三類。這三類作 物分別代表瀕危管制藥材的人工栽培溯源需求、高經濟價值藥材的種苗量產需求，以及大宗常 用藥材的田間品質一致性需求，構成 SeepPlug™ 中草藥應用的技術驗證主軸。

從栽培介質到生技平台：SeepPlug™拓展中藥材應用版圖

對元樟生技而言，跨入中草藥領域的意義在於重新定義 SeepPlug™ 的技術定位。SeepPlug™ 源自醫療級傷口敷料的 PoroVance™ 精準孔徑工程平台，其價值不僅止於作為栽培基材，更 是一項能協助中藥廠進行品系管理、健康種苗培育及田間栽培標準化的源頭品質管理工具，並 為後續採收、加工及品質評估提供更一致的藥材基礎。當中藥材品質能從源頭被工程化地掌握， 台灣中藥產業長期受制於海外進口、來源難掌握、重金屬與農藥殘留等結構性難題，便有了系 統性突破的技術基礎。

適逢順天堂藥廠創立 80 週年，其長年推動中藥材在地種植、以科學實證強化漢方現代化的努 力，為台灣中藥產業樹立標竿。元樟生技期望以 SeepPlug™ 的精準孔徑技術，成為支持中藥 廠在地化升級的協力力量，共同推動台灣中藥材邁向自主、可控、可溯源的下一階段。