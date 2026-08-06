鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-08-06 10:27

IP 供應商 M31 (6643-TW) 召開董事會，決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股，引進股王信驊 (5274-TW) 作為策略性投資人，雙方將於伺服器應用相關接口 IP 合作。信驊此次預計以每股 353 元，取得 530,000 股 M31 普通股，以昨日收盤價推算，折價約 15%，總投資金額為 1.87 億元。

M31 指出，本案係依據股東會授權辦理，藉由雙方既有合作基礎進一步深化策略夥伴關係，共同推動未來業務發展及市場布局。

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信驊為 M31 重要合作夥伴，長期以來於相關業務領域維持緊密合作。M31 看好，本次信驊參與私募取得股權後，雙方將進一步強化產品開發、市場拓展及客戶資源共享等面向之合作，透過各自優勢資源整合，提升整體營運效益與市場競爭力，並加速推動公司中長期成長策略。

M31 本次私募預計募集資金 1.87 億元，將主要用於充實營運資金及支應未來業務拓展需求。藉由資金挹注，公司可進一步提升財務彈性與資本結構穩健性，同時支持各項成長計畫與市場發展布局。未來透過與信驊科技於伺服器應用相關接口 IP 領域之合作，預期可創造更多市場接觸機會與客戶開發效益，進一步擴大公司營運規模與市場影響力。

M31 表示，本次引進策略投資人不僅有助於強化公司整體競爭優勢，亦展現合作夥伴對本公司長期發展前景之高度認同。公司將持續專注於核心技術發展與市場拓展，創造更高企業價值，並為股東帶來長期且穩健之回報。