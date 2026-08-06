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營收速報 - 廣閎科(6693)7月營收2.42億元年增率高達108.9％

鉅亨網新聞中心

廣閎科(6693-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣2.42億元，年增率108.9%，月增率103073.62%。

今年1-7月累計營收為14.10億元，累計年增率87.42%。

最新價為170.5元，近5日股價上漲20.07%，相關半導體類指數上漲18.36%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-655 張
  • 外資買賣超：-722 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+67 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 2.42億 109% 103074%
26/6 24萬 10% -100%
26/5 2.14億 115% 5%
26/4 2.04億 86% 6%
26/3 1.93億 112% 26%
26/2 1.53億 43% -9%

廣閎科(6693-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為功率半導體元件(功率金氧半場效電晶體)之研發設計與銷售。無刷直流馬達驅動控制模組之研發設計與銷售。數位類比可程式化 SOC 散熱風扇驅動 IC之研發設計與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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