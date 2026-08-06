營收速報 - 廣閎科(6693)7月營收2.42億元年增率高達108.9％

最新價為170.5元，近5日股價上漲20.07%，相關半導體類指數上漲18.36%，股價漲幅表現優於產業指數。

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廣閎科(6693-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為功率半導體元件(功率金氧半場效電晶體)之研發設計與銷售。無刷直流馬達驅動控制模組之研發設計與銷售。數位類比可程式化 SOC 散熱風扇驅動 IC之研發設計與銷售。