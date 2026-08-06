營收速報 - 廣閎科(6693)7月營收2.42億元年增率高達108.9％
鉅亨網新聞中心
廣閎科(6693-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣2.42億元，年增率108.9%，月增率103073.62%。
今年1-7月累計營收為14.10億元，累計年增率87.42%。
最新價為170.5元，近5日股價上漲20.07%，相關半導體類指數上漲18.36%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-655 張
- 外資買賣超：-722 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+67 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|2.42億
|109%
|103074%
|26/6
|24萬
|10%
|-100%
|26/5
|2.14億
|115%
|5%
|26/4
|2.04億
|86%
|6%
|26/3
|1.93億
|112%
|26%
|26/2
|1.53億
|43%
|-9%
廣閎科(6693-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為功率半導體元件(功率金氧半場效電晶體)之研發設計與銷售。無刷直流馬達驅動控制模組之研發設計與銷售。數位類比可程式化 SOC 散熱風扇驅動 IC之研發設計與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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