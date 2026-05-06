鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-06 17:34

矽智財廠 M31 (6643-TW) 今 (6) 日召開法說會，總經理張原熏表示，第一季營收表現未達市場期待，主要受部分案子遞延影響，不過，4 月營收已逐步回到公司期待水準，預期第二季營運可望逐步修復第一季落後進度，力拚 EPS 重回正數，全年成長目標維持不變，並預期 2 奈米權利金最快在今年底貢獻營運。

張原熏指出，M31 持續努力讓權利金占整體營收的比重站上 20%，公司近三年大舉投入先進製程 IP，主要希望透過客戶量產，推升權利金對營收的貢獻。公司指出，從去年第三季開始，多數季度權利金占比已接近 20% 水準，並期待今年權利金正式站上整體營收的 20%。

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先進製程進展方面，M31 自 2024 年起投入大量 3 奈米 IP 開發，並於 2024 年底進入 2 奈米開發。目前已有客戶案子完成設計定案 (tape-out)，有機會今年開始量產。公司表示，若能在 2026 年底或 2027 年初看到 2 奈米權利金推升，將是公司重要里程碑。

M31 也表示，先進製程權利金將是 2026、2027 年及更長期營收的重要推動來源。公司過去幾年在 EDA 與人才上投入較大，主要是瞄準先進製程發展，期待未來轉化為更多營收成長。未來 3 到 5 年，先進製程仍會是公司發展重點，並跟隨台灣龍頭晶圓廠製程進展一路往下延伸。

北美市場方面，M31 表示，主要 Fabless 客戶持續帶領公司從 5 奈米、3 奈米、2 奈米，推進至今年最先進的 A14 製程節點，雙方維持緊密合作。除龍頭客戶外，公司也與美國新創、CSP 產業及高階影像處理公司展開新一代合作，期待北美市場後續有更多進展。

在晶圓代工合作方面，M31 表示，與台灣主要晶圓廠合作從 12 奈米、6 奈米一路推進，今年有機會再往更先進製程平台延伸。國際晶圓廠方面，公司過去幾年在韓國已有進展，今年將更著重北美晶圓廠，並期待第二季能迎來與北美晶圓廠的第一個合作案。