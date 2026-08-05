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截至台北時間2026年8月6日07:55，彙整前一日公布7月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計18家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|鴻華先進-創-汽車工業
|5.98億
|113.3%
|英業達-電腦及週邊設備業
|901.90億
|65.7%
|鴻海-其他電子業
|9,465.13億
|54.2%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|南亞科-半導體業
|4,387萬
|49.3%
|鴻準-其他電子業
|214.22億
|42.3%
|鴻華先進-創-汽車工業
|5.98億
|31.4%
截至目前，已公布7月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達18家。其中營收年增大於 25％有5家，年增小於-20％有2家。
7月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|5家
|大於50億
|>= 0%
|8家
|大於50億
|< 0%
|3家
|大於50億
|<= -20%
|2家
7月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|鴻華先進-創-汽車工業
|5.98億
|113.3%
|英業達-電腦及週邊設備業
|901.90億
|65.7%
|鴻海-其他電子業
|9,465.13億
|54.2%
|南亞科-半導體業
|4,387萬
|49.3%
|鴻準-其他電子業
|214.22億
|37.5%
7月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|南亞科-半導體業
|4,387萬
|49.3%
|鴻準-其他電子業
|214.22億
|42.3%
|鴻華先進-創-汽車工業
|5.98億
|31.4%
|南電-電子零組件業
|544萬
|16.1%
|鴻海-其他電子業
|9,465.13億
|15.2%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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