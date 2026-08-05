鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估上修至2.25元，預估目標價為42.26元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.21元上修至2.25元，其中最高估值2.65元，最低估值1.8元，預估目標價為42.26元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.65(2.53)
|2.94
|3.4
|2.58
|最低值
|1.8(1.8)
|1.94
|2.11
|2.58
|平均值
|2.25(2.18)
|2.44
|2.62
|2.58
|中位數
|2.25(2.21)
|2.41
|2.57
|2.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|124.96億
|129.06億
|135.41億
|123.00億
|最低值
|114.40億
|114.99億
|115.60億
|121.92億
|平均值
|121.18億
|123.10億
|125.17億
|122.46億
|中位數
|121.41億
|122.70億
|124.49億
|122.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.49
|1.77
|2.11
|2.35
|0.71
|營業收入
|146.26億
|133.93億
|134.76億
|131.56億
|120.31億
詳細資訊請看美股內頁：
SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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