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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估下修至2.18元，預估目標價為40.90元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.23元下修至2.18元，其中最高估值2.46元，最低估值1.8元，預估目標價為40.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.46(2.46)2.823.242.58
最低值1.8(1.8)1.942.112.58
平均值2.17(2.18)2.362.562.58
中位數2.18(2.23)2.342.512.58

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值123.62億126.43億132.65億122.43億
最低值114.40億114.99億115.60億121.92億
平均值119.49億121.73億124.09億122.18億
中位數120.44億122.65億124.66億122.18億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.491.772.112.350.71
營業收入146.26億133.93億134.76億131.56億120.31億

詳細資訊請看美股內頁：
SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSKM

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