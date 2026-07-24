鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.14元上修至2.22元，其中最高估值2.53元，最低估值1.8元，預估目標價為41.10元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.53(2.53)
|2.94
|3.13
|2.58
|最低值
|1.8(1.8)
|1.94
|2.11
|2.58
|平均值
|2.17(2.17)
|2.39
|2.57
|2.58
|中位數
|2.22(2.14)
|2.4
|2.52
|2.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|124.00億
|126.43億
|132.65億
|123.00億
|最低值
|114.40億
|114.99億
|115.60億
|121.92億
|平均值
|119.73億
|121.87億
|124.11億
|122.46億
|中位數
|119.70億
|122.12億
|123.82億
|122.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.49
|1.77
|2.11
|2.35
|0.71
|營業收入
|146.26億
|133.93億
|134.76億
|131.56億
|120.31億
詳細資訊請看美股內頁：
SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇