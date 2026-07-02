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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估上修至6.99元，預估目標價為134.86元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.8元上修至6.99元，其中最高估值7.87元，最低估值5.82元，預估目標價為134.86元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.87(7.87)9.1510.488.35
最低值5.82(5.82)6.286.848.35
平均值7(6.97)7.638.38.35
中位數6.99(6.8)7.438.078.35

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值123.62億126.43億132.65億122.43億
最低值114.40億114.99億115.60億121.92億
平均值119.98億122.28億124.85億122.18億
中位數120.86億123.32億126.17億122.18億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.491.772.112.350.71
營業收入146.26億133.93億134.76億131.56億120.31億

詳細資訊請看美股內頁：
SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSKM

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SK Telecom Co Ltd - ADR31.88-0.87%

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