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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估上修至6.38元，預估目標價為415.00元

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根據FactSet最新調查，共32位分析師，對BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.15元上修至6.38元，其中最高估值13.57元，最低估值3.2元，預估目標價為415.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.57(13.57)16.7322.9623.6
最低值3.2(3.2)4.725.928.84
平均值6.84(6.61)9.8613.416.66
中位數6.38(6.15)9.7714.1117.07

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值68.14億83.88億97.05億110.41億
最低值62.01億70.07億74.15億79.97億
平均值65.09億75.26億85.70億94.58億
中位數64.87億74.51億85.30億93.70億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-15.25-19.41-8.44-6.132.64
營業收入11.78億14.14億24.57億38.12億53.57億

詳細資訊請看美股內頁：
BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSONC

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