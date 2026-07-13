鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估上修至6.38元，預估目標價為415.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共32位分析師，對BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.15元上修至6.38元，其中最高估值13.57元，最低估值3.2元，預估目標價為415.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.57(13.57)
|16.73
|22.96
|23.6
|最低值
|3.2(3.2)
|4.72
|5.92
|8.84
|平均值
|6.84(6.61)
|9.86
|13.4
|16.66
|中位數
|6.38(6.15)
|9.77
|14.11
|17.07
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|68.14億
|83.88億
|97.05億
|110.41億
|最低值
|62.01億
|70.07億
|74.15億
|79.97億
|平均值
|65.09億
|75.26億
|85.70億
|94.58億
|中位數
|64.87億
|74.51億
|85.30億
|93.70億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-15.25
|-19.41
|-8.44
|-6.13
|2.64
|營業收入
|11.78億
|14.14億
|24.57億
|38.12億
|53.57億
詳細資訊請看美股內頁：
BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估下修至6.26元，預估目標價為414.46元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估上修至6.25元，預估目標價為412.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估上修至0.8元，預估目標價為8.12元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估上修至6.54元，預估目標價為105.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇