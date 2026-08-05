鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)EPS預估上修至0.82元，預估目標價為103.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.8元上修至0.82元，其中最高估值1.11元，最低估值0.56元，預估目標價為103.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.11(1.11)
|1.7
|2.16
|2.19
|最低值
|0.56(0.56)
|0.86
|1.23
|2.05
|平均值
|0.8(0.78)
|1.1
|1.47
|2.12
|中位數
|0.82(0.8)
|1.09
|1.39
|2.12
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18.37億
|24.61億
|30.38億
|33.01億
|最低值
|17.06億
|19.70億
|23.55億
|27.71億
|平均值
|17.64億
|21.91億
|26.71億
|30.72億
|中位數
|17.55億
|21.57億
|26.12億
|31.44億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.02
|-0.29
|-0.07
|0.11
|0.13
|營業收入
|8.12億
|8.98億
|10.37億
|11.36億
|13.47億
詳細資訊請看美股內頁：
Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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