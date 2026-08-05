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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)EPS預估上修至0.82元，預估目標價為103.00元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.8元上修至0.82元，其中最高估值1.11元，最低估值0.56元，預估目標價為103.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.11(1.11)1.72.162.19
最低值0.56(0.56)0.861.232.05
平均值0.8(0.78)1.11.472.12
中位數0.82(0.8)1.091.392.12

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18.37億24.61億30.38億33.01億
最低值17.06億19.70億23.55億27.71億
平均值17.64億21.91億26.71億30.72億
中位數17.55億21.57億26.12億31.44億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.02-0.29-0.070.110.13
營業收入8.12億8.98億10.37億11.36億13.47億

詳細資訊請看美股內頁：
Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKTOS

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