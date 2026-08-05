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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估上修至1.59元，預估目標價為24.00元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Energy Transfer LP - Unit(ET-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.46元上修至1.59元，其中最高估值1.78元，最低估值1.24元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.78(1.77)2.022.192.38
最低值1.24(1.24)1.351.221.71
平均值1.55(1.49)1.611.721.96
中位數1.59(1.46)1.511.781.88

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,333.58億1,432.49億1,460.49億1,141.96億
最低值794.70億788.84億827.79億1,124.41億
平均值1,090.39億1,119.28億1,174.34億1,133.19億
中位數1,100.70億1,088.25億1,099.60億1,133.19億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.891.401.091.281.21
營業收入674.17億898.76億785.86億826.71億855.36億

詳細資訊請看美股內頁：
Energy Transfer LP - Unit(ET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSET

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