鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估上修至1.59元，預估目標價為24.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Energy Transfer LP - Unit(ET-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.46元上修至1.59元，其中最高估值1.78元，最低估值1.24元，預估目標價為24.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.78(1.77)
|2.02
|2.19
|2.38
|最低值
|1.24(1.24)
|1.35
|1.22
|1.71
|平均值
|1.55(1.49)
|1.61
|1.72
|1.96
|中位數
|1.59(1.46)
|1.51
|1.78
|1.88
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,333.58億
|1,432.49億
|1,460.49億
|1,141.96億
|最低值
|794.70億
|788.84億
|827.79億
|1,124.41億
|平均值
|1,090.39億
|1,119.28億
|1,174.34億
|1,133.19億
|中位數
|1,100.70億
|1,088.25億
|1,099.60億
|1,133.19億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.89
|1.40
|1.09
|1.28
|1.21
|營業收入
|674.17億
|898.76億
|785.86億
|826.71億
|855.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Energy Transfer LP - Unit(ET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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