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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spyre Therapeutics Inc.(SYRE-US)EPS預估上修至-2.84元，預估目標價為119.50元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Spyre Therapeutics Inc.(SYRE-US)做出2026年EPS預估：中位數由-2.94元上修至-2.84元，其中最高估值-2.19元，最低估值-3.25元，預估目標價為119.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-2.19(-2.29)-1.610-2.86
最低值-3.25(-3.82)-4.51-5.87-5.91
平均值-2.74(-3.01)-3.3-3.57-4.16
中位數-2.84(-2.94)-3.42-3.9-4.09

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.000.000.002.87億
最低值0.000.000.000.00
平均值0.000.000.009,333萬
中位數0.000.000.000.00

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-25.00-24.75-13.76-3.18-1.98
營業收入1,874萬233萬89萬0.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Spyre Therapeutics Inc.(SYRE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSYRE

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