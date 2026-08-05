鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spyre Therapeutics Inc.(SYRE-US)EPS預估上修至-2.84元，預估目標價為119.50元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Spyre Therapeutics Inc.(SYRE-US)做出2026年EPS預估：中位數由-2.94元上修至-2.84元，其中最高估值-2.19元，最低估值-3.25元，預估目標價為119.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-2.19(-2.29)
|-1.61
|0
|-2.86
|最低值
|-3.25(-3.82)
|-4.51
|-5.87
|-5.91
|平均值
|-2.74(-3.01)
|-3.3
|-3.57
|-4.16
|中位數
|-2.84(-2.94)
|-3.42
|-3.9
|-4.09
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.00
|0.00
|0.00
|2.87億
|最低值
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|平均值
|0.00
|0.00
|0.00
|9,333萬
|中位數
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-25.00
|-24.75
|-13.76
|-3.18
|-1.98
|營業收入
|1,874萬
|233萬
|89萬
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Spyre Therapeutics Inc.(SYRE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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