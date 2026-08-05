鉅亨速報 - Factset 最新調查：Voya Financial Inc(VOYA-US)EPS預估上修至9.42元，預估目標價為106.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Voya Financial Inc(VOYA-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.2元上修至9.42元，其中最高估值9.65元，最低估值9.07元，預估目標價為106.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.65(9.65)
|12
|13.85
|12.9
|最低值
|9.07(9.07)
|10.5
|12.05
|12.9
|平均值
|9.35(9.32)
|11.28
|12.75
|12.9
|中位數
|9.42(9.2)
|11.25
|12.59
|12.9
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|78.15億
|82.36億
|86.01億
|85.82億
|最低值
|77.79億
|80.72億
|42.97億
|85.82億
|平均值
|77.90億
|81.40億
|71.95億
|85.82億
|中位數
|77.85億
|81.42億
|83.38億
|85.82億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|16.61
|4.30
|5.42
|6.17
|6.29
|營業收入
|42.30億
|59.22億
|73.48億
|80.50億
|81.89億
詳細資訊請看美股內頁：
Voya Financial Inc(VOYA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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