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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Voya Financial Inc(VOYA-US)EPS預估下修至9.2元，預估目標價為106.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Voya Financial Inc(VOYA-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.42元下修至9.2元，其中最高估值9.65元，最低估值9.07元，預估目標價為106.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.65(9.9)1213.8512.9
最低值9.07(9.07)10.512.0512.9
平均值9.33(9.38)11.2812.7812.9
中位數9.2(9.42)11.2512.6412.9

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值78.15億82.36億86.01億85.82億
最低值77.79億80.72億42.97億85.82億
平均值77.90億81.40億73.63億85.82億
中位數77.85億81.42億83.38億85.82億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS16.614.305.426.176.29
營業收入42.30億59.22億73.48億80.50億81.89億

詳細資訊請看美股內頁：
Voya Financial Inc(VOYA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVOYA

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