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鉅亨速報 - Factset 最新調查：斑馬科技(ZBRA-US)EPS預估上修至21.02元，預估目標價為398.00元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對斑馬科技(ZBRA-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.58元上修至21.02元，其中最高估值21.45元，最低估值18.14元，預估目標價為398.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值21.45(18.9)23.3326.3829.4
最低值18.14(18.14)19.9520.3429.4
平均值20.45(18.57)21.9223.6229.4
中位數21.02(18.58)22.0423.6429.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值62.55億67.03億70.37億72.59億
最低值60.46億62.94億62.82億72.59億
平均值61.78億65.38億68.06億72.59億
中位數62.07億65.69億68.75億72.59億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.528.805.7210.188.18
營業收入56.29億56.94億45.99億49.70億54.35億

詳細資訊請看美股內頁：
斑馬科技(ZBRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSZBRA

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