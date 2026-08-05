鉅亨速報 - Factset 最新調查：斑馬科技(ZBRA-US)EPS預估上修至21.02元，預估目標價為398.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對斑馬科技(ZBRA-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.58元上修至21.02元，其中最高估值21.45元，最低估值18.14元，預估目標價為398.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|21.45(18.9)
|23.33
|26.38
|29.4
|最低值
|18.14(18.14)
|19.95
|20.34
|29.4
|平均值
|20.45(18.57)
|21.92
|23.62
|29.4
|中位數
|21.02(18.58)
|22.04
|23.64
|29.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|62.55億
|67.03億
|70.37億
|72.59億
|最低值
|60.46億
|62.94億
|62.82億
|72.59億
|平均值
|61.78億
|65.38億
|68.06億
|72.59億
|中位數
|62.07億
|65.69億
|68.75億
|72.59億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.52
|8.80
|5.72
|10.18
|8.18
|營業收入
|56.29億
|56.94億
|45.99億
|49.70億
|54.35億
詳細資訊請看美股內頁：
斑馬科技(ZBRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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