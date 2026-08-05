鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：斑馬科技ZBRA-US的目標價調升至398元，幅度約17.23%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對斑馬科技(ZBRA-US)提出目標價估值：中位數由339.5元上修至398元，調升幅度17.23%。其中最高估值455元，最低估值317元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予斑馬科技評價：積極樂觀13位、保持中立6位、保守悲觀0位。

斑馬科技今(5日)收盤價為368.83元。近5日股價上漲17.23%，標普指數上漲4.14%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股ZBRA市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
斑馬科技368.83+26.5%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty