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鉅亨速報 - Factset 最新調查：斑馬科技(ZBRA-US)EPS預估上修至18.43元，預估目標價為335.00元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對斑馬科技(ZBRA-US)做出2026年EPS預估：中位數由17.95元上修至18.43元，其中最高估值18.71元，最低估值17.92元，預估目標價為335.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18.71(18.35)21.2524.528.2
最低值17.92(16.11)19.6319.5928.2
平均值18.36(17.82)20.3421.7828.2
中位數18.43(17.95)20.2121.9728.2

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值61.19億65.14億67.79億71.58億
最低值59.42億62.21億62.82億71.58億
平均值60.36億63.52億66.45億71.58億
中位數60.50億63.55億67.02億71.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.528.805.7210.188.18
營業收入56.29億56.94億45.99億49.70億54.35億

詳細資訊請看美股內頁：
斑馬科技(ZBRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSZBRA

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