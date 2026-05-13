鉅亨速報 - Factset 最新調查：斑馬科技(ZBRA-US)EPS預估上修至18.43元，預估目標價為335.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對斑馬科技(ZBRA-US)做出2026年EPS預估：中位數由17.95元上修至18.43元，其中最高估值18.71元，最低估值17.92元，預估目標價為335.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18.71(18.35)
|21.25
|24.5
|28.2
|最低值
|17.92(16.11)
|19.63
|19.59
|28.2
|平均值
|18.36(17.82)
|20.34
|21.78
|28.2
|中位數
|18.43(17.95)
|20.21
|21.97
|28.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|61.19億
|65.14億
|67.79億
|71.58億
|最低值
|59.42億
|62.21億
|62.82億
|71.58億
|平均值
|60.36億
|63.52億
|66.45億
|71.58億
|中位數
|60.50億
|63.55億
|67.02億
|71.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.52
|8.80
|5.72
|10.18
|8.18
|營業收入
|56.29億
|56.94億
|45.99億
|49.70億
|54.35億
詳細資訊請看美股內頁：
斑馬科技(ZBRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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