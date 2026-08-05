鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至41.17元，預估目標價為319.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2026年EPS預估：中位數由38.87元上修至41.17元，其中最高估值62.13元，最低估值22.09元，預估目標價為319.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|62.13(62.3)
|55.91
|29.69
|23.58
|最低值
|22.09(22.09)
|16.79
|11.48
|23.58
|平均值
|41.96(40)
|29.53
|19.84
|23.58
|中位數
|41.17(38.87)
|28.34
|20
|23.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,895.80億
|2,036.98億
|2,036.98億
|最低值
|1,398.22億
|1,254.09億
|1,314.17億
|平均值
|1,626.85億
|1,538.61億
|1,527.43億
|中位數
|1,632.10億
|1,529.64億
|1,491.43億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.24
|28.12
|23.63
|10.08
|13.22
|營業收入
|1,197.77億
|1,774.11億
|1,484.60億
|1,385.17億
|1,325.42億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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