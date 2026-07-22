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鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至38.61元，預估目標價為301.50元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2026年EPS預估：中位數由37.84元上修至38.61元，其中最高估值57.27元，最低估值22.09元，預估目標價為301.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值57.27(57.27)54.829.6923.58
最低值22.09(22.09)16.7911.4823.58
平均值38.62(37.15)27.8320.3923.58
中位數38.61(37.84)25.0120.4123.58

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,796.09億1,600.00億1,541.56億
最低值1,398.22億1,254.09億1,314.17億
平均值1,571.92億1,468.03億1,436.68億
中位數1,545.68億1,505.28億1,401.76億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.2428.1223.6310.0813.22
營業收入1,197.77億1,774.11億1,484.60億1,385.17億1,325.42億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMPC

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