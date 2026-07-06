鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2026年EPS預估：中位數由30.4元上修至30.98元，其中最高估值42.18元，最低估值20.5元，預估目標價為275.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|42.18(42.18)
|34.44
|34.48
|23.58
|最低值
|20.5(20.5)
|16.57
|11.66
|23.58
|平均值
|31.43(30.55)
|24.19
|20.74
|23.58
|中位數
|30.98(30.4)
|22.51
|18.02
|23.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,876.71億
|1,653.60億
|1,666.00億
|最低值
|1,393.34億
|1,149.09億
|1,314.17億
|平均值
|1,579.91億
|1,466.28億
|1,448.86億
|中位數
|1,545.68億
|1,468.07億
|1,397.73億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.24
|28.12
|23.63
|10.08
|13.22
|營業收入
|1,197.77億
|1,774.11億
|1,484.60億
|1,385.17億
|1,325.42億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇