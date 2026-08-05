鉅亨速報 - Factset 最新調查：Magnum Ice Cream Co. N.V.(MICC-US)EPS預估上修至1.1元，預估目標價為17.83元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Magnum Ice Cream Co. N.V.(MICC-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.08元上修至1.1元，其中最高估值1.15元，最低估值0.98元，預估目標價為17.83元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.15(1.15)
|1.33
|1.42
|1.43
|最低值
|0.98(0.98)
|1.12
|1.27
|1.34
|平均值
|1.09(1.09)
|1.21
|1.33
|1.4
|中位數
|1.1(1.08)
|1.22
|1.31
|1.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|96.83億
|101.55億
|106.74億
|111.81億
|最低值
|93.45億
|96.99億
|100.25億
|103.19億
|平均值
|95.49億
|99.41億
|102.57億
|106.21億
|中位數
|95.56億
|99.18億
|102.05億
|103.63億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.87
|0.87
|1.02
|0.54
|營業收入
|78.89億
|82.36億
|85.96億
|89.27億
詳細資訊請看美股內頁：
Magnum Ice Cream Co. N.V.(MICC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 台股洗牌！AI狂潮後 誰是下座護國神山？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SpaceX(SPCX-US)EPS預估上修至-0.15元，預估目標價為217.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rhythm Pharmaceuticals Inc.(RYTM-US)EPS預估上修至-3.02元，預估目標價為145.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微半導體(AMD-US)EPS預估上修至7.6元，預估目標價為579.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK海力士ADR(SKHY-US)EPS預估上修至25.12元，預估目標價為222.10元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇