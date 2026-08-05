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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Magnum Ice Cream Co. N.V.(MICC-US)EPS預估上修至1.1元，預估目標價為17.83元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Magnum Ice Cream Co. N.V.(MICC-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.08元上修至1.1元，其中最高估值1.15元，最低估值0.98元，預估目標價為17.83元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.15(1.15)1.331.421.43
最低值0.98(0.98)1.121.271.34
平均值1.09(1.09)1.211.331.4
中位數1.1(1.08)1.221.311.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值96.83億101.55億106.74億111.81億
最低值93.45億96.99億100.25億103.19億
平均值95.49億99.41億102.57億106.21億
中位數95.56億99.18億102.05億103.63億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS0.870.871.020.54
營業收入78.89億82.36億85.96億89.27億

詳細資訊請看美股內頁：
Magnum Ice Cream Co. N.V.(MICC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMICC

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Magnum Ice Cream Co. N.V.18.29-0.44%

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