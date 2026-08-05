鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估上修至5.33元，預估目標價為70.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.91元上修至5.33元，其中最高估值5.95元，最低估值4元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.95(5.95)
|7.94
|10.62
|11.9
|最低值
|4(4)
|4.6
|0
|11.9
|平均值
|5.04(4.92)
|6.62
|6.49
|11.9
|中位數
|5.33(4.91)
|6.57
|7.32
|11.9
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|179.28億
|191.65億
|211.47億
|207.62億
|最低值
|164.67億
|174.34億
|185.85億
|207.62億
|平均值
|172.06億
|183.35億
|198.20億
|207.62億
|中位數
|172.61億
|184.29億
|196.67億
|207.62億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-845.64
|27.93
|1.92
|3.21
|4.99
|營業收入
|48.68億
|94.06億
|116.38億
|127.21億
|142.42億
詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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