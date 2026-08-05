鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估上修至5.33元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.91元上修至5.33元，其中最高估值5.95元，最低估值4元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.95(5.95)7.9410.6211.9
最低值4(4)4.6011.9
平均值5.04(4.92)6.626.4911.9
中位數5.33(4.91)6.577.3211.9

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值179.28億191.65億211.47億207.62億
最低值164.67億174.34億185.85億207.62億
平均值172.06億183.35億198.20億207.62億
中位數172.61億184.29億196.67億207.62億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-845.6427.931.923.214.99
營業收入48.68億94.06億116.38億127.21億142.42億

詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLTM

相關行情

台股首頁我要存股
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR55.66+2.11%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty