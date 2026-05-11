鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估上修至5.41元，預估目標價為69.19元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.76元上修至5.41元，其中最高估值5.56元，最低估值4.32元，預估目標價為69.19元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.56(5.56)
|8.22
|10.64
|最低值
|4.32(1.99)
|6.09
|0
|平均值
|5.05(4.54)
|6.9
|6.28
|中位數
|5.41(4.76)
|6.36
|7.24
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|179.28億
|187.24億
|202.27億
|最低值
|159.03億
|167.29億
|185.82億
|平均值
|167.49億
|176.79億
|192.70億
|中位數
|167.73億
|176.06億
|190.02億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-845.64
|27.93
|1.92
|3.21
|4.99
|營業收入
|48.68億
|94.06億
|116.38億
|127.21億
|142.42億
詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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