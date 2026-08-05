鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估下修至5.28元，預估目標價為55.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Ternium S.A. - ADR(TX-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.45元下修至5.28元，其中最高估值7.3元，最低估值3.73元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.3(7.3)
|7.9
|8.49
|8.5
|最低值
|3.73(3.73)
|4.44
|5.77
|8.5
|平均值
|5.37(5.46)
|6.54
|6.92
|8.5
|中位數
|5.28(5.45)
|6.73
|6.74
|8.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|182.40億
|193.36億
|197.91億
|194.61億
|最低值
|165.89億
|172.91億
|174.18億
|194.61億
|平均值
|173.32億
|182.67億
|185.81億
|194.61億
|中位數
|173.64億
|180.85億
|185.94億
|194.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|19,420.59
|9.06
|3.67
|-0.30
|2.21
|營業收入
|160.25億
|165.27億
|190.29億
|176.15億
|156.49億
詳細資訊請看美股內頁：
Ternium S.A. - ADR(TX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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